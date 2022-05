Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Deputada federal Carla Zambelli

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi condenada a pagar R$ 20 mil por danos morais a Manno Góes, autor da música "Milla", após publicar vídeo ao lado do cantor Netinho em ato pró-Bolsonaro.

No dia 1º de maio de 2021, a deputada filmou Netinho cantando "Milla" em um ato a favor do atual presidente. O co-compositor da música, Manno Góes, não autorizou o uso político da canção e notificou a deputada.

Como Zambelli não apagou o vídeo, Góes entrou com processo contra a parlamentar. A deputada ainda pode recorrer a sentença, dada pelo juiz Érico Rodrigues Vieira, da 3ª Vara Cível de Salvador (BA).

No dia 7 de maio do ano passado, o compositor pediu mais R$ 100 mil de indenização por usar a música "com vinculação forçada à ideologia e figura política da ré (Carla Zambelli) sem que sequer fosse lhe dada a oportunidade de opinar ou negar a utilização de sua composição".

Além disso, R$ 100 mil à editora por danos materiais pelo uso da música sem autorização e a retirada imediata do vídeo com a música do YouTube, sob pena de R$ 5 mil por dia.

Zambelli só retirou o vídeo da plataforma no dia 11 de maio, após o juiz concordar em impor uma multa diária.

A deputada alegou que o vídeo vídeo era apenas "informativo, de modo que a sua atuação se deu com a exclusiva finalidade de registrar e divulgar aos seus seguidores a ocorrência da manifestação."

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.