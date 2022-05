Divulgação - MPRJ - 10/05/2022 Rogério Costa de Andrade e Silva, alvo da Operação Calígula

Promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), disseram durante uma coletiva, na tarde desta terça-feira (10), que o bicheiro Rogério de Andrade está na linha de investigação como o possível mandante da morte da vereadora Marielle Franco .

"A possibilidade do envolvimento de Rogério de Andrade com a morte de Marielle Franco passa a ser alvo de uma investigação do MP. Há várias linhas sendo investigadas, essa é uma delas. Ainda não há elementos que descartem essa possibilidade. Há um histórico entre ele [Rogério] e o executor [Ronnie Lessa]", afirmou o promotor Diogo Erthal.

Rogério e o seu filho, Gustavo de Andrade, são considerados foragidos. A Justiça autorizou a inclusão do nome do bicheiro na lista de difusão vermelha da Interpol.

Ao todo, 12 pessoas foram presas, 24 pedidos de prisão foram expedidos, 119 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 30 pessoas foram denunciadas. Conheça os alvos da Operação Calígula:

Segundo o promotor Fabiano Cossermelli, um dos presos é um militar do Corpo de Bombeiros. A ação tinha o objetivo de mirar uma organização criminosa relacionada ao Jogo do Bicho. O grupo tem como membro Ronnie Lessa, preso pela execução da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes.

Policiais militares e policiais civis também foram presos, sendo dois delegados: Adriana Belém, que foi alvo de um mandado de busca e apreensão e teve o pedido de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) nesta tarde, e Marcos Cipriano, que também foi preso na ação.

Na casa de Adriana, os agentes apreenderam, ao todo, R$ 1.765,300. Apenas no quarto do filho dela, a equipe encontrou R$ 600 mil em malas de viagem. Recentemente, a delegada presenteou o filho com um carro de luxo blindado.

"Para quem andava de bicicleta elétrica até ontem, estar de blindado agora (...) 'Passa nada'. Agora dá licença que o pai 'tá on'", brinca o jovem no vídeo.

"Agora não vou mais para a faculdade de bicicleta, estou habilitado. E tudo graças a uma pessoa: minha mamãe linda do meu coração", comenta ele em outro vídeo.

Além disso, na operação os promotores também interditaram duas casas de bingo na Zona Oeste: uma na Barra da Tijuca, e outra no Recreio dos Bandeirantes.

