Rafael Cautella/Lide Ribeirão Preto Sergio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro participará de evento sobre combate à lavagem de dinheiro. O Congresso Internacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP) da América Latina acontecerá de 10 a 19 de maio.

Realizado de forma híbidra (virtual e presencialmente), Moro será o palestrante de abertura do evento. Entre os temas dos painéis e com a proximidade das eleições no Brasil, um dos debates será sobre as melhores práticas aplicadas em processos eleitorais.

O congresso também contará com a participação de Luíz Flávio Zampronha, Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal.

Esta não será a primeira vez que o ex-ministro realiza e participa de encontros sobre o combate à corrupção. O tema é constantemente abordado por Moro e foi um dos pilares de seu discurso de candidatura à presidência da República.

