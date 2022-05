Sérgio Roxo/Agência O Globo - 06.05.2022 Lula em Campinas: ex-presidente discursou nesta quinta-feira na Unicamp

Em visita a Campinas (SP), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrentou hostilidade de militantes bolsonaristas em frente a um condomínio onde ele almoçou na casa do físico Rogério Cézar de Cerqueira Leite, na tarde desta quinta-feira. Vídeos publicados no Twitter mostram um carro preto, onde o ex-presidente estaria, passando por um grupo de manifestantes vestidos de verde e amarelo.

Na rua por onde a equipe de Lula passou, havia uma faixa branca com os dizeres "Lula lixo", presa sobre uma caminhonete. Um dos seguranças da comitiva retirou a faixa, enquanto outros monitoravam o movimento da rua e militantes xingavam Lula.

As atitudes dos seguranças do maior ladrão do país, pago por nós! Em Campinas 05/05/22! Um segurança toca nas costas do menino de bicicleta, outro armado no meio da rua e outro arranca a faixa “Lula Lixo” da traseira de um carro! Taí o líder das pesquisas e seus seguranças! 🤷🏻‍♀️🐀 pic.twitter.com/t1cWngVBnq — Mírian (@mirianhelena22) May 5, 2022

A assessoria de Lula informou que o ex-presidente se deparou com um protesto na porta do condomínio. Disse também que o carro passou pelos manifestantes e não houve cerco nem danos ao carro.

Sobre o homem que aparece no vídeo armado com um fuzil, a assessoria do petista disse que Lula utiliza a segurança oferecida pelo Estado a ex-presidentes.

Após sair do almoço, Lula participou de um encontro com vereadores num hotel em Campinas e depois foi para a Unicamp. Na universidade, foi recebido por uma grande quantidade de pessoas. Parte dos estudantes não conseguiu entrar no anfiteatro, onde o petista discursou, e precisou acompanhar a fala do ex-presidente por telões do lado de fora.

Em seu discurso, Lula afirmou que, caso volte ao poder, irá criar três novos ministérios. O petista falava sobre a importância do programa Luz Para Todos, implantando em seu primeiro governo, para o desenvolvimento da economia, quando afirmou:

"Aqui no Brasil criaram a ideia de que o Estado tem que ser fraco, que o Estado não pode ser forte. Tem que acabar com ministério. Eles podem saber que eu vou criar os ministérios da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e agora dos Povos Indígenas."



