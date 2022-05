Reprodução/Revista Time 4.5.2022 Time coloca Lula na capa e destaca sua possível volta ao poder

Em entrevista à revista americana Time, publicada nesta quarta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, "quis a guerra" com a Rússia, que ocorre desde fevereiro em solo ucraniano e já deixou milhares de mortos.

Lula afirmou que Zelensky é "tão responsável quanto (o presidente russo Vladimir) Putin" porque "uma guerra não tem apenas um culpado". Ele atribuiu a culpa da invasão russa também aos Estados Unidos e à União Europeia, que, segundo ele, poderiam ter evitado o conflito se tivesse firmado um acordo para a Ucrânia não entrar na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

"Eu não conheço o presidente da Ucrânia. Agora, o comportamento dele é um comportamento um pouco esquisito, porque parece que ele faz parte de um espetáculo. Ou seja, ele aparece na televisão de manhã, de tarde, de noite, aparece no parlamento inglês, no parlamento alemão, no parlamento francês como se estivesse fazendo uma campanha. Era preciso que ele estivesse mais preocupado com a mesa de negociação", afirmou Lula.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.