Um detalhe na "live" semanal do presidente Jair Bolsonaro (PL) do dia 17 de março chamou a atenção. Ao fundo, uma tela de cores vivas retratava o próprio presidente com um sorriso, segurando uma "caneta Bic", ao lado de uma águia e duas bandeiras. A mesma imagem ainda trazia outra representação de Bolsonaro, sobreposta, dessa vez com um olhar contemplativo.

Quem frequenta as redes sociais bolsonaristas identificou os traços e o estilo marcante da obra, característica da artista Lucimary Billhardt. Apoiadora de Bolsonaro, ela ganhou notoriedade por quadros que retratam o presidente e seus aliados com referências a símbolos da direita e temas religiosos.

Ela já pintou o presidente chorando ao lado de Jesus, com o ex-presidente americano Donald Trump, e até cercado por animais em posição de prece. Ela também costuma pintar adversários do presidente, como o ex-presidente Lula, associado a imagens demoníacas.

O que não se sabia era o périplo de Billhardt para que o quadro chegasse a Bolsonaro. Após ver que ficaria caro enviar o presente por conta própria do Rio de Janeiro até Brasília, ela procurou a Força Aérea Brasilia (FAB) solicitando o transporte. Foi antendida rapidamente.

Com pouco mais de 5 mil seguidores no Twitter, entre eles o próprio Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), o ex-ministro Ricardo Salles e a deputada federal Bia Kicis (PL-DF), Bilhardt diz que começou a desenhar em 2019.

A FAB afirmou que "foi consultada e autorizou o transporte, em 18 de fevereiro de 2022, no trecho Rio de Janeiro/Brasília, em aproveitamento de voo em aeronave que se encontrava pousada na Base Aérea do Galeão, portanto, sem custos adicionais, de um quadro doado para o Senhor Presidente da República".

A FAB, porém, não informou quem fez a consulta e quem autorizou o transporte. Também não respondeu quais as regras para que qualquer pessoa possa solicitar o transporte de itens via voo oficial, como fez a apoiadora do presidente.

*Com informações de O Globo

