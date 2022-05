Julia Lindner/Agência O Globo Daniel Silveira circula pela Câmara e brinca sobre não estar de tornozeleira eletrônica: 'Nem era para ter usado'

Apoiadores do deputado Daniel Silveira estão arrecadando doações por meio de uma "vaquinha" online para ajudá-lo a pagar multa imposta pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) .

Em publicação no twitter, a deputada Carla Zambelli publicou os dados bancários para que apoiadores pudessem realizar as doações via Pix:

Como é de conhecimento de todos, nosso amigo Daniel Silveira foi multado novamente pelo STF.



Esse é o PIX oficial.



Chave: [email protected]



💪🇧🇷 pic.twitter.com/BJzwerhEwi — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) May 4, 2022

Silveira foi multado por descumprir a decisão judicial que determinava o uso de tornozeleira eletrônica e de ter contato com outros políticos investigados em inquéritos do Supremo. Moraes fixou multa de R$ 15.000 por dia de descumprimento.

Além de participar de manifestações e dar entrevistas, a tornozeleira do deputado está desligada desde 17 abril. O STF entende que o indulto dado pelo presidente Bolsonaro a Silveira não justifica o descumprimento das medidas retritivas.

No dia 20 de abril, o político foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por tentar impedir o livre exercício dos Poderes e agredir verbalmente integrantes da Corte. O indulto permite que Silveira não cumpra a pena.

