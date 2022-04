Waldemir Barreto/Agência Senado - 27.04.2022 Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

Um dia após o presidente Jair Bolsonaro voltar a levantar suspeitas infundadas sobre o sistema eleitoral brasileiro , o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quinta-feira que "não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil". Pacheco afirmou que as urnas eletrônicas são "confiáveis" e que a Justiça Eleitoral é "eficiente".

"As instituições e a sociedade podem ter convicção da normalidade do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas confiáveis. Ainda assim, o TSE está empenhado em dar toda transparência ao processo desde agora, inclusive com a participação do Senado", escreveu Pacheco, em sua conta no Twitter.

Leia Também

As instituições e a sociedade podem ter convicção da normalidade do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas confiáveis. Ainda assim, o TSE está empenhado em dar toda transparência ao processo desde agora, inclusive com a participação do Senado. — Rodrigo Pacheco (@rpsenador) April 28, 2022

O presidente do Senado acrescentou que "não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil" e que "o Congresso Nacional é o guardião da democracia".

Não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil. O Congresso Nacional é o guardião da democracia! — Rodrigo Pacheco (@rpsenador) April 28, 2022





Na quarta-feira, durante cerimônia no Palácio do Planalto, Bolsonaro insinuou a possibilidade de fraude nas eleições de 2014 , hipótese já descartada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O presidente também afirmou que é preciso ter a participação das Forças Armadas para que a haja "confiança" no sistema eleitoral.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.