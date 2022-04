Reprodução Abraham Weintraub respondeu ofensas proferidas por Eduardo Bolsonaro





O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub respondeu, neste sábado (23), aos xingamentos proferidos por Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na última sexta-feira.

Na ocasião, o filho do atual presidente da República ofendeu Abraham e seu irmão, Arthur Weintraub, após eles criticarem o decreto de idulto individual concedido a Daniel Silveira por Jair Bolsonaro. Eduardo chegou, inclusive, xingar a mãe já falecida dos irmãos.

Em resposta, o ex-ministro disse aguardar Bolsonaro o procurar depois das declarações, questionando se a conversa será pessoalmente, em público ou particular.

Aguardo o @BolsonaroSP me procurar, após ofender minha falecida mãe.

Quer conversar em particular?

Debater em publico?

Falar pessoalmente?

Cedo ou tarde irei te encontrar (isso não é ameaça de violência física) e você não vai gostar. — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) April 23, 2022

As ofensas de Eduardo Bolsonaro aconteceram em um post no Twitter, quando o deputado federal compartilhou um vídeo onde Abraham comenta o caso envolvendo Bolsonaro e Daniel Silveira.





"A gente tá (na) guerra e o cara me falando em precedente, como se nunca um corrupto tivesse recebido indulto e agora o instrumento tenha sido utilizado para seu fim: soltar um inocente. E quem fala são os irmãos que saíram do país para se livrar desta perseguição. São uns filhos de uma puta! Desculpa, mas não há outra palavra", escreveu Eduardo.

"Os precedentes que estão sendo criados são péssimos. Depois você vai querer comparar o que aconteceu com o Daniel com um cara lá na frente que tiver (condenação por) corrupção, lavagem de dinheiro, falar 'não, isso aqui também, já tem o precedente'. É impressionante, nunca pensei que ia ver uma coisa dessas", disse o ex-assessor em transmissão compartilhada pelo filho de Jair Bolsonaro.

