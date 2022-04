Valter Campanato/ Agência Brasil Presidente do PTB, Roberto Jefferson

A ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, afirmou que, caso seja preciso, ela pode pedir ajuda ao presidente Jair Bolsonaro (PL) para dar o indulto a seu pai. Presidente de honra do PTB, Jefferson está preso desde agosto do ano passado por ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na quinta-feira, Bolsonaro deu o perdão presidencial ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) , que havia sido condenado na véspera pelo Supremo por ameaçar e incitar à violência contra ministros da Corte. Cristiane, no entanto, ponderou que ainda não é possível fazer uma medida parecida para beneficiar seu pai, pois Roberto Jefferson ainda não foi condenado.



"Se lá na frente precisarmos pedir isso ao presidente, se ele puder, com certeza vai nos ajudar", disse Cristiane, que completou - "Mas a gente tem fé na Justiça e acredita que o judiciário não é representando apenas pelos ministros do Supremo que não aceitam críticas."

A filha do ex-deputado federal ironiza dizendo que seu pai está em uma "prisão preventiva pérpetua". Em janeiro deste ano, Roberto Jefferson passou a cumprir a pena de casa.

"É capaz de, caso ele seja condenado, ter uma pena até menor do que o tempo que está cumprindo agora preso" disse ela, afirmando que o pai está preso por sua língua ser "um chicote da verdade".

Mais cedo, Cristiane Brasil publicou no Twitter uma contagem de quantos dias seu pai está preso. Após a prisão de Roberto Jefferson, em agosto, a ex-deputada chegou a cobrar por uma ação de Bolsonaro. Na ocasião, também usou suas redes sociais para questionar:

"Estão prendendo os conservadores e o bonito não faz nada?".

Sobre o indulto concedido a Silveira, correligionário de Jefferson, Cristiane disse que o Bolsonaro atendeu a um anseio de uma parcela considerável da sociedade. A fala da ex-deputada federal é seguida pelo presidente atual do PTB, Marcus Vinícius Neskau.

