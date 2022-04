José Antonio Teixeira/Alesp - 21.04.2022 Além da representação contra Olim, a parlamentar estuda pedir punição contra Arthur do Val e uma nova punição a Fernando Cury

A deputada estadual Isa Penna (PCdoB-SP) deve entrar com uma representação no conselho de Ética da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) contra o deputado Delegado Olim (PP) para seu afastamento do Conselho de Ética da casa, após um comentário do parlamentar sobre o assédio sexual sofrido pela deputada, em dezembro de 2020, pelo também deputado estadual Fernando Cury (sem partido) .

O comentário, foi feito na última quarta-feira (20), em uma entrevista, onde Olim disse "Isa Penna, que sorte a dela. Ela vai se eleger por causa disso [assédio de Cury]. Sim, ela só fala nisso."



Logo depois, o deputado minimiza o caso de assédio sofrido pela parlamentar ao afirmar que Cury é um “cara do bem” e que nunca se esquecerá das acusações de assédio após o ato contra Isa Penna .

"Foi um dia, final de ano. Acho que ele [Cury] estava lá dentro dos gabinetes, ele bebeu. Porque ele é um cara do bem, todo mundo adora ele. Eu acho que o que ele fez ali ele também nunca mais vai esquecer na vida dele. Eu não queria estar no lugar dele, ficou ruim para ele e nunca vão esquecer. É como o próprio Arthur, ele pode fazer o que quiser, [e não vão esquecer]", disse Olim.

Assista ao vídeo com a fala do parlamentar:

Deputado Olim, o relator da cassação do Arthur do Val, falou que a Isa Penna teve SORTE de ter sido assediada em plenário porque "vai ser reeleita".



Ele também chamou o assédio de "brincadeira". pic.twitter.com/NE3cBMKuwA — MBL - Movimento Brasil Livre (@MBLivre) April 21, 2022

Uma nota publicada pela assessoria de Isa Penna, diz que ”É inaceitável a postura do deputado estadual Delegado Olim. O comportamento lamentável de Olim no podcast, trata com deboche a realidade vivida por milhões de mulheres todos os dias no Brasil, o que ilustra a gravidade da violência de gênero que mancha a política e a democracia brasileiras.”

A parlamentar disse que "É inaceitável qualquer sugestão de ganho político a partir de um ato explícito de violência contra a mulher, assim como tentativas espúrias de buscar nisso um ganho pessoal político", afirma Isa Penna.

