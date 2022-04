Reprodução Presidente fez publicação dizendo concordar com a cantora sobre cores da bandeira

O presidente Jair Bolsonaro pegou carona no sucesso da cantora Anitta e afirmou que concorda com a artista sobre o uso das cores do Brasil. A popstar foi uma das atrações desta sexta-feira no festival Coachella, nos Estados Unidos, e subiu ao palco vestida com roupas verde, amarelo e azul.

Depois da apresentação, Anitta provocou os apoiadores de Bolsonaro. "A bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos brasileiros. Representam o Brasil em geral. Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país", afirmou a cantora no Twitter.

Neste sábado, Bolsonaro publicou uma imagem com a declaração da cantora e escreveu: "Concordo com a Anita". Na legenda, o presidente acrescentou a frase: "Nossa bandeira jamais será vermelha".

Anitta e Bolsonaro já trocaram farpas anteriormente. Em março deste ano, a cantora ironizou o presidente após ele afirmar no Twitter que não assiste o programa "Big Brother Brasil", da TV Globo, e dizer que a atração é "muito ruim". Ela questionou Bolsonaro se ele era "presidente ou subcelebridade".

