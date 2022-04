Reprodução/redes sociais Bolsonaro tentou justificar compras do Exército

Em live semanal nesta quinta-feira (14), o presidente Jair Bolsonaro tentou justificar as compras de viagra e próteses penianas feitas pelo Exército. Segundo ele, críticas são "crime contra Forças Armadas".

"Isso é um crime contras as Forças Armadas, que não são minhas, são de todos nós. Forças Armadas que têm uma história. Não essa [história] contada pela esquerda, mas de vitórias, de luta, de garantir nossa democracia", afirmou.

Bolsonaro justificou dizendo que o medicamento é usado "é usado contra hipertensão arterial, entre tantas outras coisas”.

Esta semana, o deputado Elias Vaz (PSDB) e o senador Jorge Kajuru (Podemos), pediram ao Tribunal de Contas da União (TCU) e ao Ministério Público Federal (MPF) para que investigassem o motivo do Exército ter comprado 60 próteses penianas infláveis no valor de R$ 3,5 milhões.

Além das próteses, o deputado também apresentou ao Ministério da Defesa uma solicitação na qual pede explicações sobre os processos de compra de mais de 35 mil unidades de Viagra autorizada pelas Forças Armadas.

