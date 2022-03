Marcello Casal JrAgência Brasil Ex-ministro da Justiça Sergio Moro

O ex-juíz Sergio Mor o deixará o Podemos para se filiar ao União Brasil. Segundo a colunista Bela Megale, d'O Globo, o anúncio será feito por Moro nas próximas horas.

Com a mudança, existe a expectativa de que Moro renuncie à disputa da presidência da República. Caso isso aconteça, o ex-ministro da Justiça buscará uma cadeira na Câmara dos Deputados ou no Senado.

Segundo a colunista, a condição dada pelo União Brasil para filiar Moro seria de que ele se candidatasse a algum cargo no Parlamento.

O iG entrou em contato com a assessoria do ex-juíz, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

