O diretório nacional do PT aprovou nesta quinta-feira um texto elaborado pela corrente majoritária do partido, a CNB, que dá aval para a formação da federação com o PCdoB e o PV e ao mesmo tempo abre caminho para alianças com o centro em torno da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Foram 47 votos a favor, o que equivale a 65% dos que participaram da votação. O documento ainda deve receber emendas.

“A candidatura de Lula deverá trazer, já na composição da chapa de presidente e vice-presidente, a ampliação e a unidade que se espera das forças de oposição ao governo nesta quadra da história”, afirma a versão preliminar do documento.

Não há menção direta à entrada de Geraldo Alckmin, que na quarta-feira se filiou ao PSB, na chapa. Mas o documento deixa aberta a hipótese que grupos que não estiveram com o PT no passado se juntem ao partido: “Quem outrora não esteve conosco é mais do que bem vindo a participar deste movimento que devolverá a cadeira de presidente da República ao povo.”

