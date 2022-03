Isac Nóbrega/PR Ministro da Educação Milton Ribeiro

O prefeito de Ijaci (MG), Fabiano Moreti, é um dos chefes de Executivo municipal que só conseguiram ser recebidos pelo ministro da Educação após a intervenção de dois pastores suspeitos de fazerem lobby na pasta – Gilmar Santos e Arilton Moura. Ele conta que também se reuniu com o presidente do Fundo Nacional de Educação (FNDE), Marcelo Lopes da Ponte, e que depois disso conseguiu recursos para erguer uma creche em sua cidade.

Moreti sintetiza o poder que os dois religiosos têm junto a Ribeiro:

– O pastor tem mais moral que deputado. Eu sou aliado de deputados que não conseguem uma agenda para mim com o ministro. Conseguem com superintendentes e outros ocupantes de cargos menores –, pontua.

O prefeito conta que estava hospedado em Brasília, no dia 13 de janeiro de 2021, quando foi convidado, por outros colegas prefeitos, para ir a uma agenda com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. A agenda foi organizada por Arilton Moura, que, segundo Moreti, participou da reunião.

– Foi a única vez na vida que consegui uma reunião com ministro – afirma o prefeito.

Depois de ter sido recebido diretamente por Milton Ribeiro, Moreti diz que o gabinete do ministro lhe encaminhou para outra audiência solicitada por ele, com o presidente do FNDE, Marcelo Lopes. De acordo com Moreti, a conversa rendeu resultados objetivos para Ijaci.

– Foi lá que, mais à tardezinha, resolvi as demandas do município. Conversei com o Marcelo sobre duas obras: uma quadra e uma creche. A creche a gente inaugurou. A quadra a gente está aguardando –, comemora.

Prefeitos relatam que, após encontros com o Ministro da Educação, organizados por meio dos pastores, o dinheiro saia rápido para os municípios. André Kozan Lemos, prefeito de Dracema (SP), conseguiu a construção de uma escola e de um colégio cívico militar. Ele diz que o pastor Arilton esteve na agenda com o ministro, em Brasília.

- Eu achava que ele era funcionário do ministro - contou Kozan.

Após o encontro em Brasília, Milton Ribeiro se ofereceu para ir até Dracema, relata o prefeito, que relata ter levado outros chefes de Executivos municipais para encontrá-lo:

- O ministro foi muito bacana. Ele já conhecia a cidade e tem afinidade com o pessoal da igreja dele aqui em Dracena. Ele veio aqui, conseguimos a construção de uma escola e um colégio cívico militar. Na ocasião, eu convidei mais de 40 prefeitos da minha região, que também compareceram, e receberam orientação de como pleitear novas obras no MEC - completou.

