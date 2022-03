Divulgação - 15.03.2022 Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB)

Nesta terça-feira (15), em reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), o presidente do colegiado e prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), recebeu apoio unânime dos prefeitos que participavam do encontro para uma possível candidatura a vice-governador do estado de São Paulo na chapa de Rodrigo Garcia (PSDB).

Ex-liderança partidária do DEM, Garcia se filiou ao PSDB em maio de 2021. O atual vice-governador foi oficializado pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo durante as prévias da legenda que ocorreram em novembro do ano passado .

O apoio a Reis como vice de Garcia foi manifestado logo no início da reunião pelo prefeito de Sumaré e vice-presidente do Conselho, Luiz Dalben (Cidadania). "Somos a segunda maior região metropolitana do estado e uma das maiores do Brasil. Nós temos que unir a nossa voz no ideal de ter representatividade no governo do estado, no ideal de ter alguém na ponta da lança para que a gente alcance nossos objetivos. E a ponta da lança desse conselho é o Gustavo Reis, que deve ter nosso apoio para vice-governador do estado", afirmou Dalben durante o encontro em Valinhos (SP).

O prefeito de Cosmópolis, Junior Felisbino (PP), também defendeu o nome de Reis para a chapa. "O Gustavo é uma grande liderança, já demonstrou isso. É prefeito por três mandatos, é preparado, é um municipalista e conhece os pleitos dos municípios. Tenho certeza que, com o Gustavo, o governo do estado estará mais de portas abertas ainda para nossa região", disse ele.

O prefeito Claudio Jose Schooder, o Leitinho (PSD), entre outros chefes do Executivo municipal que participavam da reunião, também demonstrou apoio à candidatura.

Na ocasião, Reis agradeceu as palavras e o apoio dos colegas: "Servem de estímulo para a gente poder ter um desafio maior pela frente. Estou sempre à disposição para poder ajudar a região de Campinas."

Além de Gustavo Reis, outros nomes cotados pelo MDB para compor a chapa com Garcia são o do deputado estadual Jorge Caruso e da prefeita de Itapetininga, Simone Marquetto.

Reunião

Os representantes das cidades e do governo do estado que fazem parte do Conselho, composto por 20 municípios, se reúnem mensalmente para discutir pautas relacionadas ao desenvolvimento das regiões.

No encontro desta terça, o grupo também discutiu temas como segurança pública, com representantes da Polícia Civil, a adoção de uma pesquisa regional sobre a população em situação de rua, planejamento urbano, entre outros.

