O presidente Jair Bolsonaro iniciou sua visita ao estado da Bahia, nesta quarta-feira, com uma ida ao do Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia (Cimatec), do Senai. Alunos da instituição receberam Bolsonaro com xingamentos e vaias, que ficaram gravados em vídeos divulgados nas redes sociais.

Nas gravações é possível escutar os alunos se referindo ao presidente como "genocida" e o mandando "colocar a máscara". Os vídeos repercutiram nas redes sociais.

Durante a visita, Bolsonaro estava acompanhado do ministro da Cidadania e pré-candidato ao governo do estado da Bahia, João Roma (Republicanos). Antes de ser vaiado pelos alunos, o presidente discursou em um salão do colégio.

Depois da visita à escola Senai Cimatec, Bolsonaro foi para as Obras Sociais Irmã Dulce, antes de retornar a Brasília.

