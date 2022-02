Divulgação Deputado Marcus Neskau, ex-genro de Roberto Jefferson

O PTB elegeu, nesta sexta-feira, o deputado estadual Marcus Vinícius Vasconcelos Ferreira (RJ), o Neskau, como o novo presidente nacional da sigla. O parlamentar assume o lugar de Graciela Nienov , que perdeu o comando do partido após conflitos com o presidente de honra da legenda, Roberto Jefferson .

O PTB está em pé de guerra desde que o ex-deputado federal foi preso, em agosto passado, após fazer ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Jefferson, que chamava Graciela de "filha postiça", alçou a agora ex-dirigente partidária ao posto. Isso fez com que a filha do ex-parlamentar, Cristiane Brasil, deixasse a legenda acusando Graciela de ter manipulado o pai.

Recentemente, Roberto Jefferson passou a acusar a ex-dirigente de traição, e os novos embates levaram a convocar uma convenção, realizada nesta sexta-feira.

Neskau já era vice-presidente nacional da legenda e comanda o diretório estadual do partido no Rio de Janeiro. Filiado no PTB há mais de 25 anos, o deputado foi casado com outra filha de Roberto Jefferson, fabiana. Ele foi um dos parlamentares do Rio presos na Operação Furna da Onça, em 2018, mas que tomaram posse mesmo assim por decisão da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Ao ser eleito presidente, Nescau disse que tem como objetivo aumentar a representação do partido nos estados e no Congresso. Afirmou ainda que vai buscar a união e o diálogo dentro do PTB.