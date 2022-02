Reprodução Ex-presidente Lula

Nova pesquisa da Genial Investimentos e Quaest Consultoria divulgada nesta quarta-feira (9) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando as intenções de voto para a Presidência da República nas eleições deste ano.

Os dados apontam o petista com 45% no primeiro turno, além de aparecer como vencedor em todos os cenários de segundo turno testados.

No primeiro cenário — com mais candidatos —, a soma de votos de todos os adversários de Lula é de 42%, deixando o ex-presidente com possibilidade de vitória logo no primeiro turno, com 47% a 43% dos votos, na margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) também se manteve estável em comparação com a pesquisa anterior, aparecendo em segundo lugar, com 23%. O ex-ministro da Justiça Sergio Moro (Podemos) e Ciro Gomes (PDT) empatam com 7% em terceiro lugar.

Em seguida, aparecem o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o deputado federal André Janones (Avante), com 2% cada um. A senadora Simone Tebet (MDB) tem 1%, enquanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e Luiz Felipe D'Ávila (Novo) não marcaram pontos na pesquisa. Brancos e nulos somam 8% e as pessoas que ainda não sabem responder correspondem a 5%.

Veja os cenários testados no primeiro turno:

Cenário 1:

Lula (PT): 45%

Jair Bolsonaro (PL): 23%

Sergio Moro (Podemos): 7%

Ciro Gomes (PDT): 7%

João Doria (PSDB): 2%

André Janones (Avante): 2%

Simone Tebet (MDB): 1%

Rodrigo Pacheco (PSD): 0%

Luiz Felipe D'Ávila (Novo): 0%

Branco/nulo/não vai votar: 8%

Indecisos: 5%

Cenário 2:

Lula (PT): 45%

Jair Bolsonaro (PL): 24%

Sergio Moro (Podemos): 9%

Ciro Gomes (PDT): 8%

João Doria (PSDB): 3%

Branco/nulo/não vai votar: 8%

Indecisos: 4%

Cenário 3:

Lula (PT): 45%

Jair Bolsonaro (PL): 24%

Sergio Moro (Podemos): 9%

Ciro Gomes (PDT): 8%

André Janones (Avante): 2%

Branco/nulo/não vai votar: 8%

Indecisos: 4%

Cenário 4:

Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 26%

Ciro Gomes (PDT): 9%

André Janones (Avante): 3%

Branco/nulo/não vai votar: 10%

Indecisos: 4%

Veja os cenários testados no segundo turno:

Cenário 1:

Lula (PT): 54%

Jair Bolsonaro (PL): 30%

Branco/nulo/não vai votar: 13%

Indecisos: 3%

Cenário 2:

Lula (PT): 52%

Sergio Moro (Podemos): 28%

Branco/nulo/não vai votar: 17%

Indecisos: 3%





Cenário 3:

Lula (PT): 51%

Ciro Gomes (PDT): 24%

Branco/nulo/não vai votar: 22%

Indecisos: 4%

Cenário 4:

Lula (PT): 55%

João Doria (PSDB): 16%

Branco/nulo/não vai votar: 26%

Indecisos: 3%

Cenário 5:

Lula (PT): 56%

André Janones (Avante): 14%

Branco/nulo/não vai votar: 25%

Indecisos: 4%

Ao todo, a pesquisa entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 3 e 6 de fevereiro. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial e registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-08857/2022 e tem índice de confiança de 95%, segundo o instituto.