O deputado estadual André Fernandes (PL) disse ter sido vítima de um atentado a tiros em uma rodovia no município de Solonópole, no Ceará. O parlamentar é um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Nordeste.

Nas redes sociais, Fernandes disse ter sido perseguido por uma motocicleta, que efetuou aproximadamente sete disparos contra o veículo em que ele estava. De acordo com ele, um dos tiros atingiu o pneu e ele precisou andar vários quilômetros com o pneu danificado.

O carro tinha vidros blindados e não houve feridos.

"Acabei de sofrer uma tentativa de homicídio! Uma motocicleta nos acompanhou e efetuou aproximadamente 7 disparos no meu veículo. Um dos tiros atingiu o pneu, mas andamos vários kms mesmo com o pneu furado. Foi uma fuga intensa!!!", escreveu o parlamentar nas redes sociais.

Na publicação, ele informou ter registrado um boletim de ocorrência na Delegacia de Igatu e fez críticas ao governador Camilo Santana (PT). "Meu assessor que estava comigo, está assustado! Minha família está com medo! O governador continua negando o meu direito de ter seguranças, mesmo com as inúmeras ameaças que venho recebendo", continuou.

O caso aconteceu pouco antes da visita de Bolsonaro ao Ceará. Amanhã, o presidente participa da liberação das águas da transposição do rio São Francisco para o Cinturão das Águas do Ceará , no município de Jati, no sul do estado.

No Twitter , o governador Camilo Santana informou ter pedido a apuração do ocorrido. "Determinei ainda rigorosa investigação no caso de tiros disparados contra o veículo do dep. André Fernandes, que era blindado, não chegando a ter vítimas feridas. O caso será devidamente apurado."

