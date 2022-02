Reprodução/Flickr Jair Bolsonaro (PL)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um comentário gordofóbico na sua conta no Twitter em resposta ao Youtuber Cauê Moura, nesta segunda-feira (07). O influenciador repostou um vídeo de Bolsonaro praticando tiro e afirmou que "o capitão mentecapto não sabe nem atirar".

Em tom preconceituoso, o mandatário respondeu: "Confesso que não dá para disputar uma olimpíada, mas em uma eventual invasão de propriedade, se o alvo fosse um gordinho do seu tamanho não ficaria tão difícil acertar".

- Confesso que não dá para disputar uma olimpíada, mas em uma eventual invasão de propriedade, se o alvo fosse um gordinho do seu tamanho não ficaria tão difícil acertar. Kkk. 👍🏻 https://t.co/R1C9abN0pQ pic.twitter.com/V9EigKgCbF — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 7, 2022

Bolsonaro esteve no estande de tiro no domingo (06). No local, ele treinou disparos de pistola contra um alvo vermelho e comentou sobre as cores dos alvos. “É muita vontade de dar liberdade para esse povo e acabar com o comunismo”, disse o Chefe do Executivo.

Ao ver a resposta de Bolsonaro, Cauê Moura replicou: "Alguém procurando imóvel em Brasília? Tá disponível o duplex que eu aluguei na mente do presidente".

Não é a primeira vez que o presidente utiliza de falas gordofóbicas. Há um mês, Bolsonaro discriminou o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino (PSB). Ele disse: "Já reparou, que geralmente em países comunistas o chefe é gordo? Olha a Coreia do Norte, a Venezuela, gordinha né? Maranhão", declarou o mandatário em conversa com uma apoiadora.