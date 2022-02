Rafael Oliveira 2022 e eleições: Lula vs Bolsonaro: desinformação e risco de golpe segundo pesquisadores

Se a eleição presidencial fosse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) herdaria 20% dos votos das pessoas que escolheram o candidato Jair Bolsonaro em 2018, o que significa dizer que Lula herdaria 1/5 dos eleitores que elegeram Bolsonaro (PL) na última eleição. Os dados são da pesquisa PoderData realizada de 31 de janeiro e 1 de fevereiro.

A pesquisa questionou os entrevistados sobre quem escolheram no 2º turno em 2018 e cruzou as respostas com as intenções de voto para o 1º turno de 2022. Das pessoas que votaram em Bolsonaro em 2018, 54% dizem que o escolheriam como candidato novamente nas eleições deste ano.

Já o candidato Sergio Moro herdaria 10% dos votos de Bolsonaro. Há também uma fatia de 7% dos eleitores do presidente que hoje votariam branco ou nulo.

No levantamento anterior, realizado de 16 a 18 de janeiro, Bolsonaro mantinha 58% dos votos que o elegeram. Lula e Sergio Moro herdavam, cada um, 12% dos votos de Bolsonaro.

Para a realização da pesquisa, foram entrevistadas 3 mil pessoas com 16 anos ou mais em 238 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.