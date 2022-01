Reprodução Pesquisa: Lula venceria eleição no 1º turno com desistência de Moro

Uma pesquisa realizada pela Ipespe, e divulgada nesta quinta-feira (27), afirma que a desistência de Sergio Moro (Podemos) em concorrer à presidência da República faria com que o ex-presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT) fosse eleito no primeiro turno.

No cenário em questão - sem a corrida de Moro ao Planalto - Lula possui 44% da preferência do eleitorado e supera a soma de todos os demais candidatos. Jair Bolsonaro (PL) aparece com 26% dos votos válidos. João Doria (PSDB) registra 4% das intenções e Luiz Felipe D'Ávila (Novo) 1%.

Tanto Lula quanto Bolsonaro mostraram-se estáveis e pontuaram as mesmas intenções de voto em comparação com a última pesquisa, realizada na primeira quinzena do mês. O petista repetiu os 44% dos votos válidos e o atual mandatário teria os mesmos 24%.





Ao todo, foram realizados 1.000 entrevistas pelo país, por telefone, entre os dias 24 e 25 de janeiro de 2022. A margem de erro para a pesquisa é de 3,2 pontos percentuais. O registro da pesquisa, no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é o BR-06408/2022.