Reprodução/Youtube PL se prepara para receber filiação em peso do bolsonarismo ideológico

Dois meses após a filiação de Jair Bolsonaro ao PL, o partido comandado por Valdemar Costa Neto começa a ser remodelado para receber os apoiadores mais radicais do presidente da República.

O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) puxaram a fila de filiações na quarta-feira.

O próximo que pode entrar na sigla, com possibilidade inclusive de mexer com o tabuleiro de palanques eleitorais no Rio, é o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), que ficou preso por sete meses após ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Silveira pode ser o nome do presidente a tentar a única vaga como Senador pelo estado fluminense. Já Salles, a mais recente aquisição do PL, deve ser candidato a deputado federal.





Nas próximas semanas, parlamentares bolsonaristas devem seguir o exemplo do filho 03 e do ex-ministro, como Bia Kicis (PSL-DF). Fora da casa legislativa, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como “capitã cloroquina”, já se filiou ao PL, antes criticado Centrão.