Reprodução Juíza dá prazo para Flordelis apresentar suas testemunhas

A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, deu prazo de cinco dias para que Flordelis dos Santos de Souza apresente os nomes das cinco testemunhas de defesa que vão depor no seu julgamento. A decisão da magistrada foi dada na última quinta-feira (03).

A ex-deputada, presa desde 13 de agosto do ano passado, é acusada de ser mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. O júri deve ser marcado para o próximo mês.

Terão o mesmo prazo para indicar suas testemunhas os outros oito réus no processo - cinco filhos de Flordelis, uma neta, um ex-policial militar e sua esposa-, além do Ministério Público e do assistente de acusação.

As defesas, MP e assistente de acusação também poderão solicitar a realização de diligências.





O processo estava em 2a instância desde o ano passado para julgamento dos recursos dos réus contra decisão que determinou que todos fossem levados a júri popular. Na última semana, o assistente de acusação, Ângelo Maximo, solicitou que o processo voltasse para 1a instância para que o júri fosse marcado.