Reprodução/Youtube Olavo de Carvalho será enterrado no interior dos Estados Unidos

Olavo de Carvalho, escritor e guro do bolsonarismo, terá seu corpo enterrado na cidade de Petersburg - cidade com pouco mais de 30 mil habitantes, próximo a onde ele morava - no estado da Virgínia, nos Estados Unidos.

Agendado para ter início às 15h local - ou seja, 17h em Brasília -, o cemitério onde o filósofo será encaminhado será o St. Joseph, de acordo com a empresa que organiza sua despedida.

Olavo foi apontado, segundo obituário, como morador do condado de Dinwiddie - vizinha de Petersburg. Seu falecimento ocorreu no John Randolph Medical Center, em Hopewell - próxima a Richmond, capital da Virgínia.





No livro virtual de condolências para as mortes que ocorrem em Richmond, havia um único depoimento para Olavo. David Frank Van Develder, que afirmou não existir "algo como um grande professor, há apenas grandes estudantes. Obrigado por demonstrar isso de forma tão generosa e com tanta alegria".