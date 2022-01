O Partido dos Trabalhadores (PT) - que lidera as pesquisas presidenciais com o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) - passou a defender uma diminuição no número de debates eleitorais.

Caciques da sigla afirmam que a quantidade de debates televisionados é 'enorme' e pode crescer ainda mais nos próximos meses. Com isso, os dirigentes acreditam que esse acréscimo resultará numa diminuição do tempo para campanhas de rua e viagens pelo Brasil.

*Mais informações em instantes