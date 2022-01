Reprodução Rodrigo Maia coordenará projeto de governo de Dória

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (sem partido-RJ) anunciou nesta sexta-feira que será o coordenador do programa de governo de João Doria (PSDB) à Presidência da República.

Maia e o atual governador de São Paulo estreitaram a proximidade quando o ainda presidente da Câmara passou a fazer críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, desafeto político de Doria desde 2019.

Após a tentativa frustrada de permanecer por um eventual terceiro mandato como presidente da Câmara e de uma saída litigiosa do Democratas, Maia assumiu em agosto do ano passado o cargo de secretário de Projetos e Ações Estratégicas do governo de São Paulo, com a missão de acelerar a licitação de parcerias público-privadas e concessões em andamento no Estado.

A informação do convite de Doria a Maia para coordenar o programa de governo, bem como seu aceite, foi publicada pelo jornal Valor Econômico.

Em seu perfil no Twitter, Rodrigo Maia agradeceu o convite de Doria. "Os políticos precisam compreender que é muito importante que participemos da construção dos programas dos nossos candidatos", postou.

Leia Também

"É preciso compreender a realidade de cada área e construir soluções baseadas em dados concretos, em programas que possam de fato ser viabilizados, e não em projetos populistas", prosseguiu Maia.

"A experiência de Rodrigo Maia, seu brilhante desempenho como secretário de Ações Estratégicas e seu traquejo político além do amplo conhecimento das necessidades do povo brasileiro são fundamentais para fortalecer nosso projeto", disse Doria em nota.

A expectativa do tucanato paulista de que Maia ajude na articulação política de Doria vem desde o anúncio de sua incorporação ao secretariado, mas até o momento não se traduziu em apoios sólidos ao presidenciável.

Apesar de ter se concsagrado como o candidato no processo de prévias do PSDB finalizado há dois meses, Doria obteve uma vitória relativamente apertada e ainda lida com uma militância rachada. Além disso, patina nas pesquisas de intenção de voto, com cifras próximas aos 4% no melhor dos casos, e enfrenta dissidências de aliados que veem com bons olhos a candidatura presidenciável da senadora Simone Tebet (MDB-MS).

Na coordenação do programa de governo de Doria, Maia definiu junto ao candidato três eixos principais: refortalecimento da democracia, compromisso com o meio ambiente e adoção de um novo regime fiscal. "Temas como desigualdade de gênero, racismo e combate a fome terão papel central na agenda liderada por Maia", afirmou em nota a equipe do tucano.