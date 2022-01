Isac Nóbrega/PR Bolsonaro evita anúncio de novo vice: "Não podemos queimar a largada"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou na última quarta-feira (19) que já tem um "vice do coração e da razão" mas que não irá afirmar quem é o escolhido. O presidente disse, contudo, que não deseja "queimar a largada" e divulgar o nome.

Em entrevista à Jovem Pan News, Bolsonaro admitiu que existem uma série de interessados na vaga para sua chapa.

"Logicamente, tem um vice que é do coração e da razão também, que a gente vai anunciar na hora certa. Anunciando agora, é so complicação. Graças a Deus temos um leque grande de pessoas interessadas em ser vice, mas não podemos queimar a largada", afirmou.

Desde o ano passado, diversos nomes foram especulados nos bastidores, como o do ministro da Defesa, Braga Netto. Durante a entrevista, Bolsonaro respondeu a uma pergunta do seu ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre a possibilidade do vice ser o atual presidente da Caixa, Pedro Guimarães.



Bolsonaro brincou com o antigo auxiliar, que estaria querendo jogar "gasolina na fogueira". Mais tarde, em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, Bolsonaro brincou que já teria conversado com "vários vices".

"Já conversei com vários vices. Estou a fim de mandar uma PEC pro Parlamento pra eu poder escolher aí 20 vices", disse.