Valter Campanato/ Agência Brasil Roberto Jefferson

Roberto Jefferson, ex-deputado federal e presidente afastado do PTB, está com febre e sintomas respiratórios segundo médico. A defesa do político pediu transferência para hospital nesta terça-feira (11).

Em solicitação ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a defesa alegou que o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu (RJ), onde o ex-deputado está preso, não conta com estrutura para tratamento.

"O paciente apresenta, desde o dia 07/01/22, febre persistente e sintomas respiratórios, ainda sem diagnóstico etiológico. Em virtude do momento epidemiológico atual, sugiro transferência do paciente para unidade hospitalar para prosseguir investigação diagnóstica e instituir tratamento oportuno", alegou o médico Abdon Hissa.

A suspeita é que ex-deputado possa estar com Covid-19 ou Influenza. Em setembro do último ano, Roberto Jefferson anunciou que estava com doença, esta seria sua segunda contaminação.