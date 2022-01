Reprodução PT pode lançar candidatura de Lula à presidência já em fevereiro

Apesar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dizer publicamente que só vai decidir sobre a candidatura à presidência da república em março, após o carnaval, membros do Partido dos Trabalhadores (PT) já trabalham com a possibilidade de fazer o anúncio oficial em fevereiro.



O motivo da antecipação seria o aniversário do partido. O PT vai completar 42 anos no próximo mês e a sigla vai fazer uma festa de comemoração nos dias 10 e 12 de fevereiro, em Belo Horizonte. Uma das datas, portanto, seria escolhida para fazer o anúncio oficial da candidatura de Lula, conforme publicou o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim.

A ideia do partido é inflar o evento e aproveitar que muitos líderes internacionais progressistas estarão presentes.

Nas mais recentes pesquisas divulgadas, Lula aparece com, pelo menos, 10 pontos percentuais à frente de Bolsonaro. O PoderData divulgou, no dia 22 de Dezembro, mais uma pesquisa que mostrou que o ex-presidente segue na liderança da corrida eleitoral. O petista aparece com 40% das intenções de voto para a presidência, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 30%.