Reprodução/Flickr Bolsonaro planeja visitar o Suriname e Guiana na próxima semana

O presidente Jair Bolsonaro (PL) irá visitar na próxima semana o Suriname e a Guiana de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. Será a primeira visita de um presidente brasileiro aos dois países em mais de 10 anos.

O motivo oficial da viagem não foi divulgado, mas, de acordo com membros do governo, o objetivo é estreitar os laços em uma série de temas, sobretudo na área de cooperação. Bolsonaro já havia recebido um convite no início do governo e teria vontade de visitar os países antes da pandemia de Covid-19.

De acordo com o Itamaraty, Bolsonaro ficará entre os dias 20 e 21 em Paramaribo, capital do Suriname, e ainda no dia 21 irá para Georgetown, capital da Guiana.





O último presidente a visitar os dois países foi Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve em ambas as nações em 2005, para encontros bilaterais e para a Conferência de Chefes de Governo da Comunidade do Caribe (Caricom).