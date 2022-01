Roberto Jayme/Ascom/TSE Jair Bolsonaro ao lado dos filhos Flávio, Eduardo e Carlos

Com a internação do presidente Bolsonaro na madrugada da última segunda-feira (3) , vários usuários nas redes sociais ironizaram o estado de saúde do mandatário. Postagens que desejavam a piora do estado de saúde chamaram atenção dos filhos do presidente e seus apoiadores, que posteriormente cobraram ações do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em seu perfil no Twitter, o vereador Carlos Bolsonaro marcou a conta oficial do STF e questionou o "ódio do bem" ao repostar uma publicação feita por José de Abreu.

- @STF_oficial e checadores do @TwitterBrasil , seria esse mais um exemplo do ódio do bem? Só gostaria de ler a resposta para a questão! pic.twitter.com/x5vPMdxyz1 — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 3, 2022

Apoiadores do presidente seguiram o vereador e apontaram a possibilidade de ataques contra o Bolsonaro serem considerados discurso de ódio.

Flávio Bolsonaro, senador e filho do chefe do Executivo, também se posicionou e disse ser "impossível não se indignar".

Graças a Deus meu pai passa bem! Cada vez que ele passa por isso é impossível não se indignar com a mentira de que Bolsonaro tem discurso de ódio, quando na verdade ele é a vítima do ódio de um ex-militante do Psol e de mal amados hipócritas desejando sua morte. pic.twitter.com/nlkGL08g4w — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) January 3, 2022

O deputado Eduardo Bolsonaro criticou aqueles que acreditam que a facada sofrida por Bolsonaro em 2018 não foi real e disse que " isto jamais será dito que é discurso de ódio ou antidemocrático".

Em outra publicação, o deputado afirmou que termos como "fake news" e "crime de ódio" foram criado pela esquerda para atribuir rótulos negativos aos opositores.

Crime de ódio?



Não. Crime de ódio, fake news, linchamento virtual e etc são expressões criadas/usadas pela esquerda na guerra de narrativas para imputar somente a seus adversários estes rótulos negativos.



Guarde os prints e jogue-os na cara de quem te acusar destas coisas pic.twitter.com/QUF380Gzk4 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 4, 2022

Em decisão, o ministro do STF Alexandre de Moraes já determinou a remoção de contas de bolsonaristas por discurso de ódio e manifestações antidemocráticas.