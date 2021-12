Jefferson Rudy/Agência Senado Eduardo Suplicy (PT)

O vereador por São Paulo Eduardo Suplicy (PT) testou positivo para a Covid-19, como anunciado nesta terça-feira (28) nas redes sociais do ex-senador. Suplicy, que está com 80 anos, informou no Twitter que está com poucos sintomas por já ter recebido a dose de reforço da vacina contra a doença no último dia 3 de dezembro.

"Minhas queridas, meus queridos: me sinto no dever de informar a todas as pessoas, especialmente as que estiveram comigo nos últimos dias, que após estar ontem tossindo e me sentindo cansado, testei positivo para a Covid", escreveu.

Na publicação, o vereador disse que está seguindo as orientações do médico e reforçou a importância das medidas de contenção do coronavírus, como o uso de máscara de proteção e lavar as mãos.

Estou descansando, seguindo as recomendações de meu excelente médico, Dr. Nelson Carvalhaes. Reforço a recomendação de que usem máscara, lavem sempre as mãos ou passem álcool gel, pois o vírus se espalha com enorme facilidade. (2/4) — Eduardo Suplicy (@esuplicy) December 28, 2021





Continuo a pedir a Deus que me dê saúde para intensificar a minha jornada para a instituição da Renda Básica de Cidadania Universal e Incondicional, viajando por todo o Brasil defendendo a proposta. O abraço amigo, Eduardo Suplicy (4/4) — Eduardo Suplicy (@esuplicy) December 28, 2021





Encontro com Alckmin

No último domingo (26), Suplicy se encontrou com o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido), cotado para chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022 . "Foi uma conversa amigável em que encontramos afinidades na busca por mais igualdade e na luta pela erradicação da pobreza no país", disse Suplicy, nas redes sociais sobre a conversa.