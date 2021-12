Reprodução/ O Globo Bolsonaro e Hang: Justiça suspende afastamento da chefe do Iphan

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) determinou nesta segunda-feira (20) a suspensão do afastamento de Larissa Peixoto Dutra do cargo de presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).



Theophilo Miguel Filho, desembargador responsável pelo caso e presidente interino do órgão, atendeu ao pedido da Advocacia-geral da União (AGU) e autorizou a comandante a retomar seu cargo na instituição.

Afastada no último dia 18 de dezembro pela Justiã Federal do Rio de Janeiro, Dutra havia sido nomeada para o cargo de chefe do Iphan - segundo o presidente Jair Bolsonaro (PL) - após o antigo comando paralisar uma obra do empresário Luciano Hang, o que gerou uma reclamação com o chefe do Executivo federal.





Na última semana, Bolsonaro defendeu a troca no comando do Iphan. Em sua live, o presidente questionou: "Você vota no presidente para que? Para deixar tudo como está? Ou para mudar alguma coisa? Então mudamos. Eu mandei investigar e cheguei à conclusão que o pessoal que estava no Iphan tinha que ser trocado".