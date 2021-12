Reprodução/ Instagram @tulio.gadelha Túlio Gadelha em evento de filiação à Rede





O deputado federal Túlio Gadelha, namorado da apresentadora Fátima Bernardes, saiu do PDT. Neste sábado (18), ele se filiou à Rede Sustentabilidade, partido que tem a ex-ministra Marina Silva como uma de suas lideranças.



"Hoje a rede vai balançar", anunciou Gadelha no Twitter ontem. Já neste domingo (19), no Instagram, ele falou mais sobre a mudança partidária. "Com acolhimento, respeito e alegria. Foi assim que nossa turma foi recebida pela Rede. Todos com muita esperança em construir o futuro, de preferência, sem Bolsonaro", declarou.



Além do texto, o parlamentar compartilhou imagens ao lado de nomes como o senador Randolfe Rodrigues (AP) e Heloisa Helena, porta-voz da sigla, celebrou a presença de Marina Silva mesmo em vídeo, e disse que "em 2022, a Rede Sustentabilidade elegerá deputados em Pernambuco". "O time está sendo montado. Gente preparada e comprometida com as pessoas mais vulneráveis e com a vida do nosso planeta", frisou.



O discurso do parlamentar está alinhado ao da nova legenda. Há cerca de uma semana, Heloisa Helena contou ao iG qual o seu plano para o partido . Ela espera que "todos que têm alguma visibilidade pública por inserção social nas agendas importantes para a Rede disponibilizam seus nomes para candidaturas a federais".

Como disse a ex-senadora, esse pleito inclui Marina, ela própria, Joenia Wapichana e outros. O objetivo com isso é superar a cláusula de barreira imposta para a próxima eleição.