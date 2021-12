Ex-candidatas à Presidência abrem mão da corrida ao Planalto

Heloisa Helena

O PSOL, inclusive, já foi representado por outras mulheres na corrida presidencial. Em 2006, o partido concorreu com a ex-senadora Heloisa Helena, hoje filiada à Rede Sustentabilidade. Como porta-voz nacional do partido, ela defende que todos os membros com visibilidade pública, o que a inclui, se candidatem à Câmara dos Deputados. O objetivo com isso é garantir que a sigla supere a cláusula de barreira.