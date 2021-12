Montagem iG / Reprodução Vereadores irmãos brigam no Paraná

Imagens das câmeras de segurança mostram dois vereadores irmãos discutindo após a votação de um projeto na Câmara Municipal de Laranjal, no Paraná . A briga ocorreu na última segunda-feira (6).



No vídeo, é possível ver que o vereador Alair Lourenço de Andrade (PSL) chega irritado e chuta a mesa com bebidas que tinha na saída do local, enquanto o irmão, Adair Lourenço de Andrade (PV), pegava café. Depois, os dois começam a discutir.

Durante a briga, Adair, que também é vice-presidente da Câmara, tira uma faca do bolso e a segura atrás das costas enquanto fala com o parlamentar, até os dois serem separados pelas pessoas que presenciavam a situação.

Assista ao momento:

De acordo com o portal Banda B , o projeto que votavam na Câmara e pode ter sido a motivação da discussão prevê aumento de salário para o prefeito de Laranjal, o vice-prefeito e os secretários municipais. Enquanto Alair votou contra a proposta, Adair foi favorável.

A medida foi aprovada em segundo turno e aprovada para sanção do prefeito nessa terça (7).