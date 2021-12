Reprodução Sérgio Rubens, vice-presidente do PCdoB

Sérgio Rubens de Araújo, vice-presidente do PCdoB, morreu no último domingo (5) em decorrência de uma parada cardíaca. Ele tinha 73 anos. O anuncio do falecimento foi feito pelo Partido Comunista do Brasil.

Em nota, a presidenta nacional do Partido, Luciana Santos, lamentou a "intempestiva" perda e reforçou o legado de Sérgio Rubens. Confira:

"PCdoB e o Brasil perdem Sérgio Rubens

É com o coração atravessado de dor e tristeza que comunicamos o falecimento de Sérgio Rubens de Araújo Torres, vice-presidente e membro do núcleo dirigente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), ocorrido na noite deste domingo (5). Perdemos um grande brasileiro e um revolucionário de estatura elevada.

Sérgio Rubens tem uma trajetória de décadas de militância e liderança, que vem do lendário Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8) e de seu sucedâneo, o Partido Pátria Livre (PPL), até chegar, com muita honra, ao PCdoB, em 2019.

Diante das graves ameaças advindas da vitória da extrema-direita em 2018, Sérgio Rubens tomou uma decisão histórica ao promover a união de forças entre o PPL e o PCdoB. Decisão que foi construída harmonicamente entre as direções das duas legendas.

Foi expoente e liderança de primeira grandeza de uma corrente política patriótica, revolucionária e marxista. Sua atuação como dirigente do PCdoB enriqueceu nossa legenda em sagacidade tática, visão estratégica, cultura patriótica e formação teórica marxista.

Seu exemplo de compromisso e dedicação sem limite ao Partido, ao Brasil, ao povo ficará para sempre em nosso coletivo militante. Foi de uma lealdade irretocável, e de uma generosidade que nos alimentava de valores revolucionários elevados.

Homem de cultura densa, amante do cinema, entremeio às suas tarefas gerais complexas, trabalhava com afinco para que os bons filmes pudessem ser assistidos pelo povo. Tinha convicção de que o cinema tem o grande papel de descortinar horizontes de liberdade e de impulsionar projetos políticos de transformação.

São apenas breves referências, sob o impacto da grande dor que sentimos pela morte de Sérgio Rubens. Sua biografia é longa, densa, rica, de amor ao Brasil e ao povo.

A bandeira vermelha de nosso Partido, entrelaçada à bandeira verde amarela de nossa pátria, se curva em honra à memória e ao legado de Sérgio Rubens. Nossos sentimentos afetuosos aos familiares, aos camaradas que com ele lutaram por décadas, ao conjunto de nossa militância e dirigentes que sabem da grande perda que o Brasil e o nosso Partido acabam de sofrer.

Leia Também

Camarada Sérgio Rubens, saberemos honrar seu exemplo de grande revolucionário, saberemos honrar teu rico legado!

Recife, 5 de dezembro de 2021

Luciana Santos

Presidenta do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) "

Nesta segunda-feira (6), diversos políticos lamentaram a perda. O ex-presidente Lula, relembrou a luta de Sérgio Rubens contra a ditadura militar:

Recebi com tristeza a notícia da morte de Sergio Rubens. No MR8, teve papel importante na luta contra a ditadura militar, passando 10 anos na clandestinidade. Na democracia, que ajudou a conquistar, foi dirigente do PPL e vice-presidente do PCdoB. Meus sentimentos aos familiares. — Lula (@LulaOficial) December 6, 2021

Companheiros de partido também se manisfetaram. A deputada federal Jandira Feghali fez uma publicação dizendo que Rubens "dedicou a vida à luta pela pátria e pelo povo":

O Brasil perdeu Sérgio Rubens de Araujo Torres, vice-presidente do PCdoB, neste 5 de dezembro de 2021. Grande revolucionário, ele dedicou a vida à luta pela pátria e pelo povo na liderança do MR-8, PPL e do Partido Comunista.



Sérgio Rubens, honraremos seu exemplo e legado! ✊🏽 — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) December 6, 2021

O deputado federal, Orlando Silva, também do PCdoB, relembrou a felicidade de Rubens ao contar que tinha tomado a terceira dose da vacina contra a Covid-19:

Na segunda-feira passada (29) conversei por duas horas com Sérgio Rubens.



Elogiei ele por parecer mais disposto e ele disse: “estou me cuidando!” Estava feliz por ter tomado a terceira dose da vacina contra a Covid. pic.twitter.com/ZarVjA9OVH — Orlando Silva (@orlandosilva) December 6, 2021

Rubens Jr., deputado federal, afirmou que a "integridade e coerência política" sempre marcaram a carreira política de Sérgio Rubens:

Triste perda. Hj nos despedimos do vice-presidente do @PCdoB_Oficial , amigo Sérgio Rubens. Integridade e coerência política sempre marcaram seu legado, q será honrado por tds nós que o conhecemos. Minha solidariedade aos amigos e familiares nesse momento de luto. Descanse em paz. — Rubens Jr. (@rubenspereirajr) December 6, 2021

Além da política, Rubens seguiu carreia como cineasta e foi destaque na cultura nacional e popular. Homenagens fora feitas na manhã desta segunda-feira e o seputalmento foi às 15h30 no cemitério São Pedro, em São Paulo.