Reprodução Cabo Daciolo convida Felipe Neto para integrar chapa presidencial em 2022

O pré-candidato a Presidência da República, Cabo Daciolo (Avante), definiu o que seria a sua 'chapa dos sonhos': uma união com o youtuber Felipe Neto como seu vice. O convite para integrar a corrida ao Planalto, inclusive, já foi realizado pelo político.

Meus amigos tão brigando comigo por eu não querer ser candidato a vice na chapa do Daciolo.



Não é nem zoeira, to falando sério. — Felipe Neto (@felipeneto) December 4, 2021





Felipe - escolhido pela revista "Time" como um dos cem nome mais influentes do mundo - utilizou as suas redes sociais para comentar a possível parceria, revelada pelo jornalista Lauro Jardim. Primeiro, o jovem brincou com a situação e postou um 'Gloria a Deuxxx' ao repercutir a informação.

Em seguida, o influenciador revelou que seus amigos estão brigando com ele "por não querer ser candidato a vice na chapa do Daciolo".





Por fim, há um empecilho que impede a união de Cabo Daciolo e Felipe Neto. O youtuber possui 33 anos de idade e um dos requisitos básicos para a disputa da presidência e vice-presidência da República, é ter 35 anos completos.