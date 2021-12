O Globo/Reprodução Protesto contra Bolsonaro na Paulista neste domingo (4)

Movimentos e coletivos feministas de esquerda realizaram neste sábado manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro em diversas cidades do país.

Com o mote "Bolsonaro Nunca Mais", os atos pediram o impeachment do presidente e teve apoio de centrais sindicais como a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB) e membros de partidos de esquerda, como PT, PSOL, PC do B e PCB.

Em São Paulo, grupos de manifestantes se reuniram no quarteirão em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, e fecharam uma das pistas durante a tarde.

Houve atos também em capitais como Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Cuiabá, Goiânia, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador, além de protestos em cidades como Campinas e Ribeirão Preto.

Nas manifestações, coletivos feministas criticaram a declarações e atos de Bolsonaro que teriam viés machista, como o recente veto presidencial a um projeto de lei que forneceria absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade.

No Twitter, as duas principais hashtags dos atos somaram cerca de 1.000 posts.