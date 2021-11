Reprodução/PL Bolsonaro em ato de filiação ao PL

Durante evento de filiação ao PL, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a elogiar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e indicar sua intenção de lançá-lo como candidato ao governo de São Paulo.

"Não tem quem não se orgulhe do trabalho dele. Uma esperança enorme para o nosso querido estado de São Paulo", disse o chefe do Executivo.

Bolsonaro também negou que faça parte de um 'governo militar' . Segundo ele, de militares o governo tem apenas "quatro no governo" e "meia-dúzia" no parlamento.

"É um governo que procurou se compor não para servir a grupos a pessoas, mas para servir a todos."

Apesar da fala do mandatário, cerca de 6 mil militares ocupavam cargos civis no governo em julho do ano passado, segundo dados do Tribunal de Contas da União ao qual a emissora CNN Brasil teve acesso.