Fabio Rodrigues Pozzebom Deltan Dallagnol foi chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato no MP

Após deixar o Ministério Público Federal (MPF), o ex-procurador Deltan Dallagnol aproveitou a Black Friday para anunciar uma promoção do seu primeiro curso online de combate à corrupção. A oferta para atrair novos alunos tem sido alvo de brincadeira nas redes sociais, neste fim de semana.

O ex-coordenador da Lava-Jato em Curitiba está oferecendo descontos de R$ 100, prometendo livros autografados, aulas ao vivo e eventos com o também ex-procurador da Carlos Fernando e a ainda procuradora Thamea Danelon. O anúncio da promoção não foi divulgado nas redes, mas é possível encontrar o link da venda do curso na biografia do Instagram.





"Juro que eu pensei que o black friday do @deltanmd fosse meme. Mas não é… imagina os power point que terão nesse curso! Já começa a carreira fora do MP com gostinho de fim de linha", escreveu um internauta no twitter.

"Deltan dá 100 reais de desconto em curso de Powerpoint; para usufruir do benefício basta inserir o código LULA2022 no local indicado", escreveu outro seguidor.

"Deltan vendendo curso de PowerPoint na MicroLins agora?", brincou outro.

Ele pediu exoneração do MPF no início do mês. "Após mais de 18 anos de trabalho em amor ao próximo, estou saindo do Ministério Público e queria contar a você o porquê. Minha vontade é fazer mais, fazer melhor e fazer diferente diante do desmonte do combate à corrupção que está acontecendo", escreveu no Twitter.

Em um vídeo publicado no YouTube, Dallagnol disse apenas que, fora do MPF, vai poder avaliar com mais liberdade o caminho a seguir e o que poderá fazer em defesa das teses em que acredita, como o fim da impunidade e de leis que dificultam o combate à corrupção.