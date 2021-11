Reprodução/TV Globo Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso votou na manhã deste sábado (27) nas prévias do PSDB , mas sua decisão será mantida em segredo. A informação foi confirmada pela assessoria de FHC à coluna de Bela Megale, do jornal O Globo.



O ex-presidente é dono do voto mais disputados das prévias. Anteriormente, ele já chegou a gravar um vídeo em apoio a João Doria, governador de São Paulo. Depois, no entanto, recebeu Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, para uma conversa.

Em setembro, FHC disse ao jornal O Globo que votaria em quem tivesse "maior capacidade de agregar opinião nacional". "Se o Leite tiver mais que o Doria, vai o Leite. Se o Doria tiver mais que o Leite, vai o Doria. E pode ter um terceiro ainda", declarou, na ocasião.

"O Leite é bom. Mas eu conheço mais o Doria. Tenho uma relação pessoal com o Doria. E ele tem demonstrado. Ele é democrático. E o Leite também parece ter capacidade de governar. Eu fui presidente. Sei como é isso. Quem quiser impor uma particularidade não vai conseguir. Não vai ter apoio. Precisa transitar melhor na diversidade brasileira. Se for capaz disso, vai ter o meu voto" comentou.