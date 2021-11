Edilson Rodrigues/ Agência Senado CPI: Randolfe confirma convovação de Aras para prestar esclarecimentos no Senado

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid, confirmou, nesta terça-feira (23), que o procurador-geral da República, Augusto Aras, será convocado para prestar esclarecimentos no Senado Federal sobre o andamento no processo com o relatório final da CPI e as investigações necessárias.

"Acabamos de aprovar requerimento para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, compareça à CDH do Senado para prestar esclarecimentos sobre o andamento das providências adotadas sobre os indiciamentos e levantamentos indicados no relatório da CPI da Pandemia", escreveu o senador em seu Twitter.



Em outubro, a PGR abriu apuração preliminar para analisar o relatório final entregue pela CPI da Covid. Nele, há 80 pedidos de indiciamentos, sendo 13 de pessoas com foro privilegiado, e atribuindo nove crimes ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Pessoas com foro privilegiado só podem ser investigados caso a PGR aprove, o que faz com que a oposição cobre um posicionamento e agilidade por parte de Aras.