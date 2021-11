"PSDB precisa se 'desbolsonarizar'", diz Virgílio após confusão em prévias Ex-senador alegou que Aécio Neves produz uma "influência maléfica" em Eduardo Leite e que o governador do Rio Grande do Sul deveria se afastar do político mineiro

Por iG Último Segundo | 23/11/2021 12:42 -