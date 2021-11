Alan Santos/ PR Senador Flávio Bolsonaro à esquerda, Jair Bolsonaro ao centro, o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro





O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) inaugurou uma embaixada do Brasil no Bahrein, no Oriente Médio, nesta terça-feira (16). O chefe do Executivo nacional visita o país em meio a uma viagem para discussões comerciais na região .



Segundo a CNN Brasil, é a primeira vez que um chefe de estado brasileiro visita o Bahrein. "É do coração essa aproximação [com o Bahrein]", declarou Bolsonaro durante o ato de inauguração.







A publicação explica que o Brasil já mantinha relações diplomáticas com o país desde 1971, só que até o momento as questões eram mediadas pela embaixada no Kuwait. Agora com uma sede no Bahrein, Bolsonaro disse que há espaço para a ampliação dos negócios entre as duas nações.



Suíte de rei

Durante sua passagem pelo país, Bolsonaro ficará hospedado numa suíte luxuosa, cuja diária é de R$ 46 mil . De acordo com o mandatário, a estadia foi uma cortesia do rei do Bahrein, Hamad Isa Bin Kalifa, com quem ele se reuniu mais cedo.