Alan Santos/ PR Líder do PP fala sobre impasse entre Bolsonaro e PL: "Problema não é mais nosso"

Após o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, anunciar no último domingo (14) que o ato de filiação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) seria adiado, um líder do alto comando do PP - partido que integra o governo federal - falou sobre o episódio. As informações são do jornalista Lauro Jardim.

"Graças a Deus esse problema não é mais nosso", disse o dirigente do Partido Progressistas. Sigla essa que possue filiados em cargos estratégios no governo, a exemplo do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI).





O líder do PP que confidenciou este pensamento explica que, caso o Progressistas estivesse na posição do PL, a sigla teria de lidar com a "pessoa imprevisível" que Bolsonaro é. Isso além das reinvidicações que Jair busca em um novo partido, como o controle total de diretórios estaduais.