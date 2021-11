Reprodução/Alan Santos/PR Bolsonaro já levou seus filhos a 11 países diferentes em viagens internacionais

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), através de sua comitiva presidencial, já levou seus três filhos políticos a 11 países diferentes em missões oficiais. O caso mais recente trata-se da ida do senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ) aos Emirádos Árabes Unidos, Bahrein e Catar - locais onde o mandatário passará em busca de parcerias comerciais. As informações são do jornalista Guilherme Amado.



Não é possível saber o custo das viagens internacionais que foram acompanhadas dos filhos 'zero um', 'zero dois' e 'zero três', já que Bolsonaro impôs sigilo nas notas fiscais das comitivas presidenciais realizadas durante seu mandato. A medida vai na contramão do que fizeram Dilma Rousseff e Michel Temer e contraria a Lei de Acesso à Informação.

Em viagens internacionais dos congressitas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal divulgam relatórios com custos e notas fiscais.

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) lidera a lista de 'caronas' nos aviões da FAB acompanhando seu pai. Através das missões presidenciais, o deputado federal já foi à Suiça, Chile, Argentina, Japão, Equador, e duas vezes aos EUA.

Flávio Bolsonaro acompanha Jair em visita oficial aos Emirados Árabes, Bahrein e Catar. O senador também já acompanhou o presidente na comitiva que foi a Israel.

Carlos Bolsonaro esteve presente na viagem à Itália no último mês. Jair visitou a cidade de seus antepassados e permaneceu isolado em encontro do G-20.